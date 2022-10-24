Експертка розповіла, скільки українським біженцям платять у Європі

У Польщі від 24 лютого працевлаштувалося 430 тисяч українських біженців.

Українців в Європі, куди вони були змушені виїхати через повномасштабний напад Росії, зараз активніше забезпечують роботою, аніж це було до 24 лютого. Утім, переважно йдеться про фізичну працю.

Про це розповіла керівниця відділу легалізації міграційної платформи Ewl Марія Кузенко в ефірі телемарафону.

Якщо говорити про Польщу, то в сусідній країні від початку 24 лютого працевлаштувалося 430 тисяч новоприбулих українців. За словами Кузенко, у Польщі вакансій не бракує, країна має робочі місця і готова забезпечити українців роботою в перспективі.

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До Чехії їдуть приблизно 10% українців. Зарплати у цій країні коливаються від 770 (близько 27 660 грн) до 1 250 євро (44 896 грн).

"Це вакансії здебільшого на машинобудівні та автомобільні галузі", - пояснила експерт.

Крім того, для українських заробітчан відкрилася Німеччина. У ФРН українські біженці зароблять близько 2 тисяч євро (71 864 грн).

"Якщо до війни Німеччина працевлаштовувала висококваліфікованих спеціалістів, то зараз ринок праці відкритий для працівників з меншими компетенціями", - зазначила Кузенко.

Також українці зараз активно їдуть до Румунії, де пропонують переважно фізичну працю. Платять - близько 400-500 євро (близько 14 370-17 967 грн).

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалила рішення, що українці, які повернуться додому на тривалий період, зможуть знову повернутися до ЄС і їм не потрібно буде проходити повторну реєстрацію. На таких людей після повернення автоматично продовжить поширюватися дія Директиви про тимчасовий захист.

Перед тривалою поїздкою до України біженцям потрібно буде повідомити до відповідних органів країни про виїзд з тої чи іншої країни ЄС. Водночас, важливо зазначити, що особа має намір повернутися.

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