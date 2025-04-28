Експертка з питань ядерної енергетики пояснила, чому РФ не передасть ЗАЕС під контроль США

Окупована ЗАЕ / © Associated Press

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У Сполучених Штатів немає реальних механізмів для того, щоб отримати контроль над окупованою російськими загарбниками Запорізькою АЕС, зокрема й зон навколо станції.

Таку думку в етері Еспресо висловила експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.

Вона нагадала, що директор МАГАТЕ Гроссі у 2022 році намагався зробити деокуповану зону навколо ЗАЕС, про що навіть приймались відповідні резолюції.

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«Це не допомогло. Тому, це лише фантазії адміністрації Дональда Трампа, коли вони планують контролювати ЗАЕС. По-перше, відомо, що США не збираються й не планують вводити війська в Україну. Тоді виникає питанням — якими механізми вони збираються контролювати зону деокупації Запорізької АЕС? Цих механізмів немає. По-друге, вони не мають жодних планів щодо управління ЗАЕС. В США операторами АЕС є приватні компанії, які не мають досвіду експлуатації ВВЕР-1000, які працюють на наших АЕС», — розповіла Кошарна.

Крім того, вона нагадала, що російські загарбники досі не понесли ніякої відповідальності за окупацію ядерного обʼєкта.

«І по-третє, росіяни чітко заявили, що вони нікому не передадуть контроль над ЗАЕС. Вони пишаються окупацією ЗАЕС. До того ж вони досі не понесли покарання за цю окупацію», — підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що держава-агресорка не збирається передавати контроль над окупованою ЗАЕС.

Ми раніше інформували, що США вигадали спосіб, щоб ЗАЕС не стала проблемою на переговорах.