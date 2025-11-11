Експерти ISW проаналізували ситуацію навколо Покровська

Покровськ / © Associated Press

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда Донецької області залишається складною, оскільки українські війська продовжують утримувати фланги так званої «кишені», тоді як російські окупаційні сили намагаються просунутися вперед.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, українські війська нещодавно звільнили Родинське, що розташоване на північ від Покровська, намагаючись укріпити північний фланг.

Водночас українські сили проводять контрнаступальні дії у самому Покровську та на його західних околицях, щоб не допустити подальшого просування ворога на південному фланзі «кишені».

«Просування російських військ на півночі та заході Покровська в останні дні сповільнилося, ймовірно, через постійні контрнаступальні дії українських військ», — зазначається у звіті ISW.

Російські війська, втім, продовжують тиснути на сході та півдні Покровська. На думку аналітиків, це може свідчити про спроби окупантів створити «підкишеню», аби підтримати операцію з оточення українських підрозділів у місті та змусити їх відступити з ширшої території.

Окрім того, російські сили, ймовірно, зберігають контроль над вогнем по українських наземних лініях комунікацій (GLOC) у межах «кишені», що значно ускладнює логістичне забезпечення Сил оборони.

«Російські сили, схоже, працюють одночасно над завершенням оточення всієї „кишені“ та її поступовим скороченням. Перспективи та терміни цих зусиль залишаються невизначеними», — резюмували у звіті ISW.

Раніше повідомлялося, що після можливого захоплення Покровська російські війська, найімовірніше, націляться на Костянтинівку, а далі — на Краматорськ і Слов’янськ.

Ми раніше інформували, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія розпочала стратегічну наступальну операцію в районі Покровська.