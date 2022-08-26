"Експлуатація зупинена": ЗСУ виконали вогневі завдання над Дар'ївським мостом та завдали втрат ворогу

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали вогневі завдання, завдяки чому зупинили експлуатацію Дар'ївського мосту в Херсонській області.

Окрім того, було ліквідовано 27 окупантів.

Про це оперативне командування "Південь" повідомило 26 серпня.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі із забезпечення контролю над Дар᾽ївським мостом. Його експлуатація наразі зупинена", – йдеться в опублікованій інформації.

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Окрім того, вранці пара українських вертольотів Мі-8 завдала результативного удару по району зосередження живої сили, озброєння та техніки російських військ поблизу Високопілля.

Так, за підтвердженими даними, протягом ночі втрати загарбників на півдні склали 27 членів особового складу та 120-міліметровий мобільний міномет. Решта втрат ворога ще дорозвідується.

Нагадаємо, цього ж дня ЗСУ вкотре завдали ударів по скупченнях окупантів у Чорнобаївці та по Антонівському мосту.

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