Британський військовий експерт наголосив, що Путін усвідомлює: як тільки він віддасть наказ про використання ядерної зброї, це стане його кінцем.

Ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю проти європейських військ у разі розгортання миротворчої місії в Україні, є вкрай низькою.

Про це заявив полковник британської армії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, і Велика Британія, і Франція мають власні ядерні арсенали, хоч і значно менші, ніж у Росії. Однак їхнього потенціалу цілком достатньо, щоб завдати удару у відповідь.

"Об'єднаної ядерної зброї Британії та Франції достатньо, щоб знищити Росію. У будь-якому разі Путін знатиме, що є певні обговорення про можливість застосування росіянами тактичної ядерної зброї", – зазначив він.

Де Бреттон-Гордон також наголосив, що Москва, ймовірно, розглядає варіант використання тактичної ядерної зброї – це менші боєзаряди, які можуть застосовуватися для знищення окремих броньованих формувань чи стратегічних об’єктів. Однак, на його думку, така ескалація є малоймовірною.

"Французи мають певну тактичну ядерну зброю, тому можуть відповісти. Думаю, коаліційні сили НАТО для дотримання миру матимуть достатньо можливостей для того, щоб за допомогою такої зброї, як Storm Shadow, запобігти запуску ядерки", – додав він.

Британський військовий експерт наголосив, що Путін усвідомлює: як тільки він віддасть наказ про використання ядерної зброї, це стане його кінцем. Саме тому ризик такої ескалації вкрай низький.

Нагадаємо, раніше Росія пообіцяла Австралії "серйозні наслідки" після того, як прем'єр-міністр Ентоні Албанезе заявив про готовність розглянути пропозицію щодо відправлення миротворців до України, якщо таке звернення надійде до австралійського уряду.