Експорт російської зброї у світі суттєво впав: британська розвідка назвала причину

Від 2014 року помітно впали обсяги світового експорту російської зброї. Це може бути пов'язано із регулярними втратами РФ у війні проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка посилається на дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) від 11 березня 2024 року. Згідно з ними, російський експорт зброї впав на 53% у період між 2014-2018 та 2019-2023 роками.

За даними аналітиків, Росія опустилася з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту озброєнь. Обсяги постачань зброї Росією 2023 року були на 52% нижчими, ніж у 2022 року, водночас лише 12 країн отримали основне російське озброєння 2023 року порівняно з 31 країною 2019 року.

"Зменшення, ймовірно, пов'язане з декількома факторами, включно з тим, що Росія віддає пріоритет техніці для операцій в Україні через постійні втрати на полі бою, а також зниження попиту клієнтів через ризик відповідних санкцій і глобальне засудження відповідальності Росії за війну", - зазначають розвідники.

Раніше стало відомо, що Росія витрачає на оборону 7,5 % ВВП, а її заводи працюють цілодобово, часто з обовʼязковими 12-годинними змінами, щоб підтримувати російську військову машину.

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