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Експорт російської зброї у світі суттєво впав: британська розвідка назвала причину

Експорт російської зброї у світі суттєво впав: британська розвідка назвала причину

Російський експорт зброї йде на дно

Росія втратила свою потужність щодо експорту зброї.

Від 2014 року помітно впали обсяги світового експорту російської зброї. Це може бути пов'язано із регулярними втратами РФ у війні проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка посилається на дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) від 11 березня 2024 року. Згідно з ними, російський експорт зброї впав на 53% у період між 2014-2018 та 2019-2023 роками.

За даними аналітиків, Росія опустилася з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту озброєнь. Обсяги постачань зброї Росією 2023 року були на 52% нижчими, ніж у 2022 року, водночас лише 12 країн отримали основне російське озброєння 2023 року порівняно з 31 країною 2019 року.

"Зменшення, ймовірно, пов'язане з декількома факторами, включно з тим, що Росія віддає пріоритет техніці для операцій в Україні через постійні втрати на полі бою, а також зниження попиту клієнтів через ризик відповідних санкцій і глобальне засудження відповідальності Росії за війну", - зазначають розвідники.

Раніше стало відомо, що Росія витрачає на оборону 7,5 % ВВП, а її заводи працюють цілодобово, часто з обовʼязковими 12-годинними змінами, щоб підтримувати російську військову машину.

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