Експосол Британії в РФ назвав нинішню фазу війни в Україні "вирішальною" та озвучив два варіанти її розвитку

Колишній посол Великої Британії в Росії Тоні Брентон заявив, що війна в Україні зараз перебуває у "вирішальній фазі".
Брентон каже, що вбачає два результати цієї фази війни в Україні.
Про це він повідомив в інтерв'ю SkyNews.
За його словами, наразі є два варіанта розвитку подій. Згідно з першим, на його думку, Росія захопить Донбас і використовуватиме його як аргумент у переговорах або потім російська армія спробує знову "піти на Київ".
Другий варіант полягає в тому, що спроба наступу Росії захлинеться і тоді розпочнеться "довга війна на виснаження".
"І тут обидві сторони рано чи пізно почнуть шукати узгоджений результат", - зазначив він.
Крім того, Брентон не виключає використання Путіним ядерної зброї.
"Він кілька разів говорив про перехід на ядерну зброю. І я не став би повністю виключати це, якщо в нього щось піде не так", - сказав експосол.
Нагадаємо, що пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що битва за Донбас розпочалася.
Раніше також з'явилося нове відео зруйнованого Маріуполя.
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