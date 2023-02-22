Експосол США в РФ викрив цілі нападу Путіна на Україну і назвав спосіб зупинити війну

Диктатор РФ Володимир Путін ще до повномасштабного вторгнення не був готовий і зацікавлений у переговорах з Україною. Такого бажання немає й зараз. Мета Путіна - усунення українського уряду.

Про це заявив колишній посол США в Москві Джон Салліван в інтерв'ю BBC.

"Володимир Путін не був зацікавлений в переговорах ще до початку війни, і він як і раніше в них не зацікавлений", - сказав Джон Салліван.

За його словами, метою так званої "спеціальної військової операції", а фактично війни, було усунення уряду в Києві і знову ж таки так звана "демілітаризація" України, тобто по суті поневолення українського народу. І ціль Путіна відтоді не змінювалася.

Дипломат також вказав, що спроби вести переговори з російською стороною, щоб запобігти повномасштабній війні, не мали результату.

"Але з їхнього боку не було жодної реакції, вони лише повторювали завчені тези, це нагадувало якийсь фарс", - наголосив експосол.

На думку Саллівана, щоб зупинити війну в Україні, необхідно переконати Путіна в його програші. Але поки що диктатор переконаний, що здатний перемогти.

Також читайте Подоляк розповів, коли можуть розпочатися переговори з Кремлем

Нагадаємо, президент США Джо Байден у Києві 20 лютого попередив, що попереду важкі дні, тижні та роки. За його словами, мета Путіна - стерти Україну з карти, але диктатор РФ уже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.

Також президент США Джо Байден сказав, що Україна вже домоглася успіху у війні, яку розв’язала Росія, попри всі очікування й надалі здобуватиме перемоги на полі битви.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що Кремль не зацікавлений у діалозі. За його словами, Росія розмовами про начебто готовність до мирних переговорів намагається відвернути увагу від мобілізації, накопичення сил та загальмувати передавання військової допомоги Україні.

Подоляк вказує, що дії окупантів свідчать лише про ескалацію.

Читайте також: