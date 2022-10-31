Експосол у США пояснив, за яких умов Вашингтон може признати Росію спонсоркою тероризму

Експосол у США каже, що всі й так розуміють, що Росія - країна-терористка.

США все ще не визнати Росію спонсоркою тероризму, попри її постійні ракетні обстріли України, вбивства мирних людей і тортури над цивільними, бо це означатиме повну ізоляцію РФ і заборону мати з нею будь-які справи.

Про це заявив колишній постпред в ООН, експосол у США та РФ Володимир Єльченко в інтерв'ю РБК-Україна.

"У них є безліч питань, що не пов'язані з Україною. Наприклад, ядерне озброєння, боротьба з тероризмом, економічні питання. Надання статусу країни-спонсора тероризму - це означає фактично її повну ізоляцію і заборону мати з нею будь-які справи. Наприклад, якщо Росії нададуть такий статус, то державний секретар США не матиме права взагалі розмовляти з Лавровим (Сергій Лавров, голова МЗС Росії. - Ред.)", - пояснив Єльченко.

Також читайте На Банковій нагадали, чому злочини РФ в Україні треба визнати геноцидом

Водночас усі кроки, які США вже прийняли проти Росії, за словами експосла, є дуже близькими до надання статусу спонсора тероризму.

"Тобто я не бачу великої різниці. Нам би, звісно, хотілося, щоби була така "вивіска" - "Росія - спонсор тероризму". Але насправді це вже всі й без цього розуміють. І мені здається, якщо Росія буде надалі поводитися так, як зараз, то Штати не забаряться визнати її спонсором тероризму", - зазначив Володимир Єльченко.

Як повідомляла раніше офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан, конгрес США розробляє критерії щодо визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Водночас, вона зауважила, що визнання Росії спонсоркою тероризму фактично не посилить санкції проти неї.

Тим часом ТСН з'ясувала, що ж дає визнання Росії країною-терористкою, або ж спонсоркою тероризму.

Нагадаємо, на початку жовтня ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом.

Читайте також: