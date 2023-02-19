Експрацівник СБУ розповів, чому мета війни Росії проти України постійно змінюється

Росія постійно змінює цілі так званої "спецоперації". Мета Кремля залежить від успіхів російських окупантів на фронті, а коли у тих все погано - Путін хоче переговорів.

Про це в етері телеканалу "Київ" сказав експерт Українського інституту майбутнього, експрацівник Служби безпеки України Іван Ступак

"Росія сама не знає, чого вона хоче. Пам'ятаєте, була історія з "Новоросією", але ці квазіреспубліки так і не об'єдналися, оскільки розуміють, що якщо два ці утворення об'єднати, то буде один керівник. А так, їх два. У кожного є своя поліція, якісь там "мгб". Тобто владу ніхто не хоче втрачати. Сам Кремль не розуміє, що він хоче побачити у кінцевому етапі цієї війни. Цілі "спецоперації" постійно змінюються. Вони адаптуються - щось сталось, вони кричать, що так і хотіли. Трохи більше успіхів, Росія заявляє, що "дійде до Дніпра", і до Польщі. Отримують по "зубах" - все "корейська паралель". Нема успіхів - вони вже згодні на перемовини, Лукашенко запрошує Байдена - от приїде до Путіна і все вирішить. Це розмови на рівні колгоспу", - пояснив Ступак.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Того ж дня російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації". Метою війни він назвав "демілітаризацію та денацифікацію України".

За даними керівника військової розвідки Кирила Буданова, Росія планувала захопити Київ, повністю окупувати всю територію України та встановити у нашій державі маріонетковий режим. Гауляйтером України повинен був стати державний зрадник Віктор Янукович.

З часом у РФ забули про "демілітаризацію та денацифікацію" та почали заявляти, що їхня мета "звільнення Донбасу", який росіяни зараз стирають з лиця землі.

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