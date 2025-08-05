Експравоохоронець із Миколаєва виконував замовлення російської спецслужби

Суд засудив агента РФ / © pixabay.com

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На Миколаївщині засуджено інформатора ФСБ, який зливав ворогу розвіддані для нанесення ударів по українських містах.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисник збирав інформацію про позиції Сил оборони у Миколаєві та Одесі, позначаючи їх на мапах для подальшого коригування ракетно-дронових атак РФ.

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Як повідомляє СБУ, агентом виявився 47-річний колишній співробітник правоохоронних органів, мешканець Миколаєва. Упродовж тривалого часу він передавав координати українських об’єктів оборони своєму куратору — агенту ФСБ на псевдо «Лохматий» (справжнє ім’я — Сергій Лебедєв), який наразі переховується в окупованому Донецьку та працює на російську спецслужбу.

Зокрема, інформатор, передавав геолокації запасних командних пунктів і логістичних центрів ЗСУ в портових містах, позначав позиції на Google Maps, стежив за наслідками російських обстрілів, фіксував переміщення українських сил.

Затримати зрадника вдалося у листопаді 2023 року. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон з доказами зв’язку з агентом РФ. Кіберфахівці СБУ задокументували всі злочинні дії, після чого розпочалось досудове розслідування.

За результатами судового процесу інформатора було визнано винним за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану). З урахуванням співпраці зі слідством, його засудили до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві ще одного агента ФСБ. Зловмисник коригував ракетно-дронові атаки РФ по місту та шпигував за переміщенням ешелонів Сил оборони.