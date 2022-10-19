Ексспецагент США розповів, як чиновники Кремля "зливають" Путіна США: 2-3 роки тому цього б не сталось

Спеціальний агент військової розвідки США у відставці Девід Дебатто вважає, що час російського диктатора Путіна підходить до кінця. У Кремлі за його спиною уже почали ділити владу.

Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу".

За даними колишнього спецагента, Вашингтон отримує інформацію від високопоставлених кремлівських чиновників, які хочуть отримати вигоду після того, як Путіна усунуть від влади. Американська розвідка публікує дуже малий відсоток інформації про те, що насправді відбувається у Росії.

"За спиною у Путіна фактично починають ділити владу. Ті, хто знає, що Путін не вічний, починають замислюватися про власне майбутнє. Дані надходять і від цих людей, чого не могло б статися 2-3 роки тому. Ми отримує досить хороші дані, тому те, що часом потрапляє в пресу, – це дрібниці порівняно з тим, що ми знаємо. Але навіть те, що потрапить у ЗМІ, надходить від надійних джерел, про які ми знаємо", - сказав Дебатто.

Він наголосив, що час Путіна минає, проте Захід побоюється, щоб до влади в Росії не прийшла людина, яка буде ще гіршою за диктатора.

"Якщо буде хтось ще гірший, ніж Путін – це проблема не тільки для Росії, але й для Заходу. Якщо буде хтось такий самий, як і Путін, у Росії почнеться парад суверенітетів, на яких пригнічені століттями меншості повстануть. Вони відчують слабкість у Кремлі, коли Росія програє війну", – сказав Дебатто.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Про це неодноразово попереджали США, посилаючись на свою розвідку. Російські окупанти частково захопили Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області та провели там фейкові референдуми, які засудила Генасамблея ООН.

Спецагент військової контррозвідки США у відставці Девід Дебатто раніше заявляв, що в Росії є два виходи з ситуації - здатися або програти війну. Проте він наголошує, що в РФ є ще достатній запас зброї, щоб тероризувати Україну.

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