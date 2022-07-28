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Ексспівробітник Пентагону повідомив термін, протягом якого ЗСУ можуть "вибити" росіян із Херсона

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Ексспівробітник Пентагону повідомив термін, протягом якого ЗСУ можуть "вибити" росіян із Херсона

Фото: Associated Press

ЗСУ зможуть звільнити Херсон та територію навколо нього до кінця вересня.

Таку заяву зробив експосадовець міністерства оборони США, старший науковий співробітник CNAS Кріса Догерті.

Про це американський аналітик сказав в інтерв'ю "Радіо Азаттик".

Зокрема, журналіст запитав, чи досяжно для ЗСУ відвоювати південь України до кінця вересня, на що колишній співробітник Пентагону відповів:

"Це залежить від того, що саме ви маєте на увазі під півднем України. Якщо ми приймемо за південь Херсон і область навколо нього, то, я думаю, до кінця вересня вони, можливо, зможуть досягти успіху".

Водночас Догерті сумнівається, що відвоювати незаконно окупований росіянами Крим вдасться.

"Водночас, якщо ми включимо Крим та решту півдня України, то тут відповідь буде негативною. Швидше за все, це недосяжно з огляду на озброєння та матеріальне забезпечення, яке є зараз у розпорядженні українців", - сказав він.

Нагадаємо, Арестович розповів, як відбуватиметься контрнаступ на Херсонщині.

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