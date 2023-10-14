Екстрим для Чорноморського флоту РФ: експерт назвав найближче безпечне море для російських кораблів

Вихід у Чорне море будь-якого російського корабля чи навіть катера є серйозним ризиком для екіпажу.

Для будь-якого судна Чорноморського флоту РФ вихід у відкрите море і навіть перебування у гаванях становить серйозну небезпеку.

Про це в ефірі телеканалу FREEДOM заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

“Чорне море – воно екстремально небезпечне для російської Чорноморської флотилії. Де б вони не перебували - у відкритому морі, у бухті Севастополя чи навіть Новоросійська, їм все одно там небезпечно. Єдине безпечне місце для них найближче – це Каспійське море”, - зауважив експерт.

За його словами, про це свідчить недавня атака на кораблі ЧФ РФ, здійснені, “якимись невідомими об'єктами, швидше за все підводного типу”.

“Сам факт говорить про те, що вихід у море будь-якого російського корабля, судна чи навіть банального катера є серйозним ризиком для екіпажу цієї посудини”, - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, в Чорному морі біля берегів окупованого Севастополя вибухнули два російські військові кораблі за останні кілька днів – "Павел Державин" і "Буян". 13 жовтня стало відомо, хто стоїть за атаками та з якої зброї вдарили по суднах.

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