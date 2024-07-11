Ексучасник "Дизель Шоу" Іваниця розкрив, де служить та чим займається на фронті

Артиста перевели до іншого підрозділу.
Ексучасник "Дизель Шоу", український актор Олег Іваниця розсекретив, де зараз служить та чим займається на фронті.
Артист захищає країну від окупантів від початку повномасштабної війни. Майже два роки Іваниця служив в одному підрозділі, а згодом його перевели до іншого. Наразі актор перебуває в Київській області.
"Зараз у Київському регіоні. Все гаразд, мені реально щастить. У першому підрозділі було так само. Служив там майже два роки, і мені дуже пощастило з побратимами. Коли ми їхали на схід, мені пощастило що з ротним, що зі взводним. Тут теж", - поділився актор в інтерв'ю для kp.ua.
Олег Іваниця зізнався, що під час служби на сході України мріяв працювати у ППО, особливо після того, як йому вдалося збити ворожий дрон. Тож, після переведення до іншого підрозділу, а саме зенітно-кулеметного, знаменитість захищає небо над Київщиною. Щоправда, Олег Іваниця збиває не ракети, а дрони кулеметом.
"Коли ми були на сході, мені вдалося збити ворожий дрон з вибухівкою. Він висів над позиціями. Я почав мріяти про ППО, і мені вдалося перевестися. Я зараз у зенітно-кулеметному підрозділі. Тобто це не ракети, не якісь складні машини. Це просто пацики з кулеметами на пікапах, які в основному займаються "шахедами". Я, в принципі, і в попередньому підрозділі був кулеметником", - зізнався артист.
Нагадаємо, нещодавно у команді лідеру гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука прокоментували його службу в лавах ЗСУ. Менеджерка артиста розсекретила, яку військову посаду він обіймає.
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