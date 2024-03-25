Ексвійськком із Запоріжжя постане перед судом: організував схему з бойовими виплатами підлеглим – ДБР

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі колишнього керівника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який безпідставно нараховував підвищені військові виплати підлеглим. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Перебуваючи на посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП, посадовець без законних підстав відправив наближених до себе підлеглих до однієї з бригад ЗСУ нібито для виконання бойових завдань.

Військові не були призначені на посади в підрозділі, не брали участі в боях та фактично безпідставно перебували у прифронтовій зоні.

"Вони перебували там як у відпустці, жили за вільним графіком і навіть мали можливість виїжджати додому на вихідні. Проте військовослужбовці отримували підвищені виплати та можливість набути статус учасників бойових дій. У підсумку сімом військовослужбовцям, які не брали участі в бойових діях, було нараховано понад 1 млн грн виплат", – йдеться у повідомленні.

Колишній військком обвинувачується у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд також арештував майно обвинуваченого: квартиру в Запоріжжі та три земельні ділянки в Запорізькій області. Кримінальні провадження щодо інших учасників схеми тривають.

Нагадаємо, в Тернополі штаб-сержант пропонував "звільнення" від армії за оплату товарів – подробиці схеми.

Читайте також провідні новини дня: