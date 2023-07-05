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Ексвійськовий з Хмельниччини добровільно перейшов на бік РФ і воював на Херсонщині проти ЗСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ексвійськовий з Хмельниччини добровільно перейшов на бік РФ і воював на Херсонщині проти ЗСУ

Ексвійськовий з Хмельниччини добровільно перейшов на бік РФ. / Фото: Associated Press

Колишній військовий зрадив присягу і перейшов на бік армії РФ.

Служба безпеки заочно оголосила підозру уродженцю Хмельниччини Миколі Польному, який зрадив присягу і добровільно перейшов на бік російських окупантів.  

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, 2014 року військовослужбовець відмовився виконати наказ українського командування про передислокацію і залишився в тимчасово окупованому Криму. Тоді ж він отримав громадянство РФ і за власним бажанням продовжив службу у Росгвардії.

За оперативною інформацією,  після повномасштабного вторгнення, Польний був у "відрядженні" на території Херсонської області, де брав участь в бойових діях. 

"Нині він очолює "квартирно-эксплуатационную службу тыла войсковой части 6914 Федеральной службы войск нацгвардии РФ". За "доблесну" службу неодноразово заохочувався та отримував нагороди від самопроголошеного прем’єр-міністра російської окупаційної влади Криму Аксьонова", - розповіли правоохоронці.
 
Чоловікові заочно оголосили підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території.

Нагадаємо, на Черкащині суддя називала окупантів "нашими", а "Крим – російським", їй вручили підозру.

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Дата публікації
Перегляди
2147
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