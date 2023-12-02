Влаштувати в Україні "одну велику Бучу": військовий експерт про плани РФ на найближчі роки

Російські загарбники планують влаштувати в Україні "одну велику Бучу" після того, як Дональд Трамп повернеться у крісло президента США та перекриє постачання боєприпасів для ЗСУ.

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Таку думку в етері телемарафону висловив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

Він зазначив, що в Кремлі вже давно для себе визначили, що програш у війні — це для них кінець режиму.

"Тому вони зараз роблять ставку саме "пан або пропав" і вони збираються саме перемогти. І вони навіть не приховують, якою буде ця перемога. Це буде не Крим, це буде одна велика Буча. Вони абсолютно прямо заявляють, що їхньою метою є "окончательное решение украинского вопроса", - заявив Дикий.

Він зазначив, що Кремль запланував перемогу у війні на 2025 рік, оскільки розуміють, що у 2024 році прорвати українську оборону не вийде, тому поки не планують нового походу на Київ чи Харків.

"В них задача на 24-й рік: утримати окуповані території і максимально нас знищувати при спробах їх звільнити. А далі вони вважають, що станеться "друге пришестя", як вони його ніжно називають, Трампушки. От прийде Трамп в Білий дім, перекриє нам постачання БК і от тоді у 25-му вони розвернуться", - заявив Дикий.

Нагадаємо, раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання армії "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що росіяни змінили тактику наступу на Таврійському напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти розстріляли українських військовополонених на Авдіївському напрямку.

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