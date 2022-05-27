Електронні документи українців в застосунку “Дія” скоро можуть почати приймати за кордоном

Електронні документи українців в застосунку “Дія” скоро можуть почати приймати за кордоном

Електронні документи українців в застосунку “Дія” скоро можуть почати приймати за кордоном.

Про це під час единого телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Зараз мільйони українців перебувають за кордоном. Багато з них поїхали взагалі без документів. Тому зараз ми говоримо з Польщею і Молдовою, щоб вони почали приймати наші електронні документи - наприклад, водійські посвідчення. Теж саме ми хочемо зробити з паспортами”, - розповів Михайло Федоров.

Він також додав, що в Україні застосунком “Дія” користуються 17,5 млн громадян.

“Під час такої активної міграції потрібно спрощувати процедуру для українців. Для цього ми відкрили в Варшаві “Дія. Бізнес”, щоб люди отримали безкоштовні консультації щодо відкриття власної справи”, - підкреслив міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, що завдяки штучному інтелекту в Україні встановили особи 300-400 окупантів.

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