Електронні документи українців в застосунку “Дія” скоро можуть почати приймати за кордоном.
Про це під час единого телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Зараз мільйони українців перебувають за кордоном. Багато з них поїхали взагалі без документів. Тому зараз ми говоримо з Польщею і Молдовою, щоб вони почали приймати наші електронні документи - наприклад, водійські посвідчення. Теж саме ми хочемо зробити з паспортами”, - розповів Михайло Федоров.
Він також додав, що в Україні застосунком “Дія” користуються 17,5 млн громадян.
“Під час такої активної міграції потрібно спрощувати процедуру для українців. Для цього ми відкрили в Варшаві “Дія. Бізнес”, щоб люди отримали безкоштовні консультації щодо відкриття власної справи”, - підкреслив міністр цифрової трансформації.
Нагадаємо, що завдяки штучному інтелекту в Україні встановили особи 300-400 окупантів.
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