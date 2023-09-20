Мобілізація та електронний реєстр призовників Україні: які дані будуть доступні для ТЦК

Які персональні дані громадян вноситимуть до реєстру резервістів, що дозволить ТЦК та СП автоматично отримувати усі необхідні відомості.

Впровадження Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів

В Україні ведеться активна робота над впровадженням електронного Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Проєкт закону № 10062 суттєво розширює список даних, які будуть внесені до цього реєстру.

Постанова КМУ № 1487 щодо Порядку військового обліку визначає, з яких саме реєстрів будуть отримані дані для Єдиного реєстру військовозобов'язаних. До електронного реєстру, інформацію вноситимуть одразу з кількох міністерств. Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки отримають доступ до таких державних реєстрів, як МВС, податкової інспекції, Міністерства освіти і науки, судових реєстрів і даних офісу Генпрокурора.

В пояснювальній записці автори зазначають, що завданням законопроєкту є також "уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій, а також спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України».

Законопроєктом пропонується збирати дані про усіх допризовників, призовників, військовозобов'язаних та резервістів, отримувати дані щодо усіх громадян України віком від 17 до 60 років.

Постановою № 1493 від 30 грудня 2022 р. затверджено дані, які заплановано синхронізувати для створення Єдиного реєстру призовників. Проте, колектив авторів уточнює список дані, які збираються, їх кількість буде більшою ля спрощення отримання військовими пільг та статусу УБД, інвалідності через війну та пенсії.

Стаття 6 законопроєкту уточнює, що заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру персональні дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів, службові дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів, дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю. Законодавством передбачає, що згода призовників, військовозобов'язаних та резервістів на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

Які дані про призовників будуть збирати до Єдиного електронного реєстру

Для Електронного Реєстру збираються такі персональні дані:

1) прізвище,

2) власне ім'я (усі власні імена),

3) по батькові (за наявності),

4) дата народження,

5) місце народження,

6) стать,

7) місце проживання та місце перебування,

7−1) номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти,

8) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження),

8−1) відомості про сімейний стан особи та членів її сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), а також дітей),

9) реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії),

9−1) відомості про громадянство,

10) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою,

11) відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності),

12) відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада),

13) реєстраційний номер облікової картки платника податків,

14) відцифрований образ обличчя особи,

15) відомості про дату та мету виїзду за межі України та дату повернення на територію України,

16) відомості про освіту та спеціальність,

17) відомості про стан здоров’я (у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку,

18) відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення),

18−1) дата і номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

19) відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили,

20) відомості про наявність (відсутність) судимості,

21) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності),

22) відомості про статус ветерана війни,

23) відомості по володіння іноземними мовами,

24) відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю,

25) відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації,

26) відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України та в'їзд в Україну,

27) відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну,

28) відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом,

29) відомості про посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними й дорожньо-будівельними машинами,

30) відомості про суднові документи, міжнародні посвідчення на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документів, що надають право управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом, відомості про посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого раніше виданого документа, що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання,

31) відомості про свідоцтва пілотів для некомерційної та комерційної діяльності,

32) відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню ― виконавчі документи,

33) відомості про осіб зниклих безвісти.

Також збираються такі дані призовника, військовозобов'язаного та резервіста:

1) виконання військового обов’язку та проходження військової служби,

2) військово-облікові ознаки, перелік яких визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим Держателем Реєстру,

3) висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи),

4) проходження громадянином України альтернативної (невійськової) служби відповідно до закону України Про альтернативну (невійськову) службу,

5) відомості про участь у бойових діях.

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