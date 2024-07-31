Еліта еліт: на Чернігівщині ліквідували 5 російських офіцерів-спецпризначенців – чому це важливо

За інформацією Бутусова, раніше жодної диверсійної групи росіян знищити у повному складі не вдавалось.

На Чернігівщині вдалося ліквідувати групу російських офіцерів-спецпризначенців 322-го Центру спеціальних операцій "Сенеж".

Про це повідомили бійці Руху опору в телеграм-каналі "Корюківські партизани".

Український військовий журналіст Юрій Бутусов пояснив, чому ця операція є важливою.

"Важливий успіх українських воїнів, який заслуговує найвищих державних нагород. У Чернігівській області знищена група Сил спеціальних операцій ЗС РФ зі складу Центру спеціального призначення "Сенеж", – пише Бутусов.

За його інформацією, було вбито пʼять російських офіцерів, адже "Сенеж" комплектується повністю кваліфікованими офіцерськими кадрами, це еліта ЗС РФ.

Бутусов пояснив, що російський спецназ заходить через кордон тільки після ретельної розвідки та з застосуванням дронів, радіоелектронної розвідки. Раніше жодної диверсійної групи росіян знищити у повному складі не вдавалось, зауважує журналіст.

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"Щоб впіймати диверсантів, треба організувати якісну розвідку, аналіз даних, приховано організувати засідку або спостережний пост, якісно підготувати бійців, забезпечити їх обладнанням для нічного та денного бою з спецназом, тривалий час полювати на ворога не сподіваючись на миттєвий успіх і зберігаючи боєздатність. Важка, кропітка та неймовірно енерго затратна робота, але українські воїни це зробили, і ворогу вперше вдалось завдати важкі втрати.

Цей подвиг українських воїнів має бути відзначений як зразок правильної організації контрдиверсійноі боротьби, досвід розповсюджений по усьому кордону", – підсумував Бутусов.

Раніше речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів, що Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ.

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