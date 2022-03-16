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“Елітна” десятка: ЗСУ ліквідували високих чинів військового командування окупантів

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“Елітна” десятка: ЗСУ ліквідували високих чинів військового командування окупантів

Associated Press

У переліку — четверо генерал-майорів.

Упродовж 20 днів російського вторгнення Сили оборони України ліквідували 10 представників вищого командування російських військ.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО. 

В опублікованому переліку четверо генерал-майорів, троє полковників та троє підполковників.

За попередніми підрахунками, армія окупантів на українській землі втратила: 

  • генерал-майора Тушаєва Магомеда; 
  • генерал-майора Герасимова Віталія; 
  • генерал-майора Колесникова Андрія; 
  • генерал-майора Суховецького Андрія;
  • полковника Захарова Андрія; 
  • полковника Порохню Сергія; 
  • полковника Ніколаєва Ігоря; 
  • підполковника Агаркова Юрія; 
  • підполковника Софронова Дмитра; 
  • підполковника Єрмоліна Михайла. 

“Смерть чекає кожного військового РФ, яким би “елітним” його не вважали окупанти. На українській землі йому одна ціна – добриво для чорноземів. Слава Україні!” - йдеться у повідомленні.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Нагадаємо, у вівторок, 15 березня, українські військові знищили щонайменше одного генерала РФ, сотню окупантів та їхню бойову техніку. 

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