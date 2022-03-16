“Елітна” десятка: ЗСУ ліквідували високих чинів військового командування окупантів

У переліку — четверо генерал-майорів.
Упродовж 20 днів російського вторгнення Сили оборони України ліквідували 10 представників вищого командування російських військ.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
В опублікованому переліку четверо генерал-майорів, троє полковників та троє підполковників.
За попередніми підрахунками, армія окупантів на українській землі втратила:
- генерал-майора Тушаєва Магомеда;
- генерал-майора Герасимова Віталія;
- генерал-майора Колесникова Андрія;
- генерал-майора Суховецького Андрія;
- полковника Захарова Андрія;
- полковника Порохню Сергія;
- полковника Ніколаєва Ігоря;
- підполковника Агаркова Юрія;
- підполковника Софронова Дмитра;
- підполковника Єрмоліна Михайла.
“Смерть чекає кожного військового РФ, яким би “елітним” його не вважали окупанти. На українській землі йому одна ціна – добриво для чорноземів. Слава Україні!” - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 15 березня, українські військові знищили щонайменше одного генерала РФ, сотню окупантів та їхню бойову техніку.
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