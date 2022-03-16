“Елітна” десятка: ЗСУ ліквідували високих чинів військового командування окупантів

У переліку — четверо генерал-майорів.

Упродовж 20 днів російського вторгнення Сили оборони України ліквідували 10 представників вищого командування російських військ.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

В опублікованому переліку четверо генерал-майорів, троє полковників та троє підполковників.

За попередніми підрахунками, армія окупантів на українській землі втратила:

генерал-майора Тушаєва Магомеда;

генерал-майора Герасимова Віталія;

генерал-майора Колесникова Андрія;

генерал-майора Суховецького Андрія;

полковника Захарова Андрія;

полковника Порохню Сергія;

полковника Ніколаєва Ігоря;

підполковника Агаркова Юрія;

підполковника Софронова Дмитра;

підполковника Єрмоліна Михайла.

“Смерть чекає кожного військового РФ, яким би “елітним” його не вважали окупанти. На українській землі йому одна ціна – добриво для чорноземів. Слава Україні!” - йдеться у повідомленні.

ТСН.ua

Нагадаємо, у вівторок, 15 березня, українські військові знищили щонайменше одного генерала РФ, сотню окупантів та їхню бойову техніку.

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