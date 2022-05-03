Елітні російські підрозділи не витримують натиску ЗСУ та тікають додому: СБУ перехопила розмову окупанта

Російські військові масово відмовляються наступати в Україні. Навіть найкращі з бойових частин ворога не можуть впоратися з українцями та їдуть назад до РФ.

Вже понад два місяці українська армія успішно знищує техніку та особовий склад російської армії. Загарбники вже настільки налякані ЗСУ, що масово відмовляються воювати в Україні.

Про це йдеться у нових телефонних розмовах окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

"Росгвардія, мусора, омонівці… Вони не хочуть далі йти. Ось ці всякі специ нев*їб*нні, бойовики наші, бл*дь, задню дали, уї*али до Росії…" - невдоволено розповідає своєму знайомому окупант.

Російський солдат також зізнається, що за два місяці війни в Україні російська армія зазнала більше втрат, ніж за чотири роки боїв у Чечні.

Відповідно до даних ЗСУ, за час повномасштабного вторгнення українські військові знищили вже понад 24 тисячі окупантів. У СБУ радять солдату, чию розмову перехоппили, брати приклад з "еліти", яка швидко зорієнтувалася в ситуації і втекла додому. Оскільки це для неї - єдина можливість уціліти.

Нагадаємо, у Росії приховують втрати в Україні, тому тіла загиблих вивозять, коли настає темрява.

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