Елітним військам Путіна кінець: Арестович про втрати окупантів у Херсонській області

У російських військових закінчуються запаси, перед ними маячить перспектива розгрому, заявив радник ОПУ

Угруповання елітних військ РФ у Херсонській області на правому березі Дніпра зазнає великих втрат, окупанти зіткнулися з нестачею продуктів та боєприпасів.

Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

За словами Арестовича, військам Путіна не вдається налагодити стійке сполучення через Дніпро:

"Там биті переправи. Вони отримують, у кращому разі, коли всі понтонні переправи спрацювали... третину чи чверть від реальних потреб угрупування".

Радник голови ОПУ наголосив, що окупанти "загнали туди останні боєздатні частини — 25-30 БТГ десантників, морської піхоти, спецназу, залишки мотострілкових частин, які щось можуть".

"Ми їх відрізали, і вони скоро останній х*р почнуть доїдати, у них харчів немає. Постійно зруйнована логістика, яку ми весь час кришимо. Підкидають якісь консерви по-мінімуму. Вони місяць з цим просиділи. У них дуже швидко скінчилися запаси", — пояснив він.

Також читайте Над окупованою Херсонщиною нависла нова загроза: полковник СБУ розкрив подробиці

Арестович навів статистику втрат окупантів у Херсонській області:

"У мене є дані щодо їхнього угруповання. У них майже 2500 убитих за цей місяць, саме на правому березі. Десь із 25 тисяч, які там були, кожен десятий убитий і ще двоє поранені. Інші — недоїли та деморалізовані. Ось доля Херсонського угруповання, це останні російські елітні частини кадрові, які там були".

Радник глави ОПУ додав, що для військ РФ це дуже сумно закінчиться:

"Штурмова піхота, яку вони туди загнали, зараз доїдатимуть останню калошу... Вони ще зачепляться раз чи два за якісь проміжні рубежі, але загалом їм кінець. Класичний військовий розгром, катастрофа".

Нагадаємо, Збройні сили України розвивають контрнаступ у Херсонській області. Під ударами ЗСУ російська армія залишила десятки населених пунктів. Військові експерти не відкидають, що українські військові можуть повторити успіхи нещодавнього контрнаступу на Харківському напрямку.

Раніше французький генерал Домінік Трінкан припустив, що вже восени українські війська можуть відбити весь правий берег Дніпра на Херсонщині, включаючи обласний центр.

Читайте також: