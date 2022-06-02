"Елітний підрозділ" крав білизну, побутову техніку і ювелірку: 10 російським військовим оголошено підозри

В Україні оголосили підозри десятьом російським армійцям, які мародерили на Київщині.

Злодіями і грабіжниками виявилися військовослужбовці "елітного підрозділу" Росгвардії, який підпорядкований диктатору Володимиру Путіну. Окупанти країни-агресорки обкрадали помешкання жителів Київщини. Поштою з Білорусі відправляли привласнене майно своїм родичам до Росії.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Поліцейські з’ясували, що серед мародерів були військовослужбовці військової частини №6720 Росгвардії. Йдеться про так званий "елітний підрозділ", який прямо підпорядковується президенту держави-терористки Володимиру Путіну. Російським військовим-мародерам повідомлено про підозру. За такі дії передбачено до 12 років позбавлення волі.

Саме ці загарбники під час окупації забирали майно українців. До слова, не гребували нічим. Правоохоронці встановили факти привласнення не лише фінансових заощаджень, ювелірних виробів, комп’ютерної чи побутової техніки, а й навіть білизни. Ці речі окупанти після відступу з Білорусі поштою відправили своїм родичам до Росії.

Фото: МВС

Як повідомлялося, за три місяці повномасштабного вторгнення Росії путінські вояки відправили 58 тонн награбованих речей українців. Зазвичай, посилки відправлялися від прикордонних до України регіонів. Лідером серед пунктів призначення стала Югра, де перебуває бригада, яка стояла в Бучі, Ірпені та Гостомелі.

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