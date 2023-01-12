"Еліту" армії РФ перекинули з Херсона до Соледара й Кремінної – розвідка Британії

Останні дві доби у районі Соледара та на підступах до Кремінної тривають запеклі бої.

Російських десантників, які відступили від Херсона в листопаді торік, перекинули на Донбас. Тепер їх використовують у боях під Соледаром на Донеччині та в районі Кремінної на Луганщині.

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Twitter 12 січня.

Зазначається, що від початку січня цього року Росія майже напевно виділила частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії повітряно-десантних військ (ПДВ) для посилення лінії фронту в Кремінній.

Розвідники нагадали, що до листопада 2022 року Росія залучила майже весь розгорнутий склад ПДВ як довгострокові наземні війська вздовж лінії фронту в районі Херсона.

"Тепер передислоковані на Донбас і південь України командири, ймовірно, намагаються використовувати ПДВ відповідно до їхньої передбачуваної доктринальної ролі щодо елітних сил швидкого реагування", – зазначили експерти.

Нагадаємо, очільник "групи Вагнера" Євген Пригожин 10 січня заявляв про захоплення його бойовиками населеного пункту Соледар. Проте речник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков 11 січня спростував цю інформацію, заявивши, що російські війська блокували Соледар з двох сторін і вели бої у самому місті.

У Міністерстві оборони США не можуть підтвердити, що Соледар - під контролем російських військ. Як заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час пресконференції у Вашингтоні 12 січня, Соледар Донецької області перебуває під контролем Збройних Сил України, а у самому місті продовжуються динамічні бої.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що наразі у Соледарі перебувають 559 мирних жителів, зокрема 15 дітей.

Сценарії подій на фронті; плани окупантів; битва за Соледар; загроза з Білорусі - Дмитро Снєгирьов

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