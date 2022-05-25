Еллен Дедженерес пожертвувала українцям 30 тис. доларів: "Як я можу веселитися, коли страждають люди"

Світові знаменитості не можуть спокійно спостерігати за подіями, які відбуваються в Україні, тож намагаються допомогти.

Зокрема, телеведуча Еллен Дедженерес вирішила пожертвувати на допомогу українцям 30 тис. доларів.

Еллен говорить, що навіть не може уявити, які страждання переживають люди в Україні. Тож таким чином вона хоче хоча б трішки зменшити біль українців.

"Те, що відбувається в Україні, розриває моє серце... Коли я фокусуюся на цьому… Як я можу веселитися, як я можу робити будь-що, коли страждають люди там... Але мені потрібно дивитися на це з іншого боку. Сподіваюся, я зможу зменшити їхній біль", - розповіла телеведуча.

Тож в ефірі свого шоу Еллен виписала чек на 30 тис. доларів та віддала його своїй зірковій гості Мілі Куніс. До слова, акторка родом з України від початку повномасштабного вторгнення Росії допомагає українцям. Міла разом зі своїм чоловіком вже зібрала 35 млн доларів. Кошти вона збирала на допомогу дітям, які постраждали від війни, а також для ЗСУ.

"Те, що відбувається в Україні, розриває моє серце. Я не уявляю, як це для тебе, адже це твоя рідна країна, країна твоєї родини. Ти вже зібрала 35 мільйонів доларів. І я подумала, як я можу допомогти людям, які страждають і проходять через все це… Тому сьогодні я хотіла б дати тобі 30 тисяч доларів", - повідомила Еллен.

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