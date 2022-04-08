Елтон Джон та Г'ю Джекман: світові знаменитості взяли участь у флешмобі на підтримку України

Елтон Джон та Г'ю Джекман: світові знаменитості взяли участь у флешмобі на підтримку України

Мета флешмобу – допомогти українським біженцям.

Організація Global Citizen запустила флешмоб Stand Up for Ukraine на підтримку України.

Метою акції є привернути увагу до українських біженців та зібрати кошти для гуманітарної допомоги.

Загалом, у флешмобі вже взяло участь чимало світових знаменитостей. Серед них: Селіон Діон, Red Hot Chili Peppers, Елтон Джон, Fall Out Boy, Måneskin, Луіс Фонсі, U2, Г'ю Джекман, Ніколай Костер-Валдау, Еллен Дедженерес та багато інших.

Всі вони записували відео, в яких звернулися до світових лідерів із вимогою допомогти біженцям. Зокрема, багато хто з них, висловлювали слова підтримки Україні та показували моторошні кадри війни, яку розв'язала Росія.

Відповідні відео знаменитостей зібрав Telegram-канал "Культурная Прачечная".

Нагадаємо, Україну підтримує чимало світових знаменитостей. Вони організовують благодійні концерти та всі кошти віддають на допомогу українцям. Зокрема, навіть російські артисти, які засуджують дії влади РФ, організовують благодійні виступи на підтримку України.

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