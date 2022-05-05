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Елтон Джон закликав допомогти мешканцям Маріуполя виїхати з блокадного міста: "Моє серце розбите"

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Елтон Джон закликав допомогти мешканцям Маріуполя виїхати з блокадного міста: "Моє серце розбите"

Associated Press

Легендарний британський співак Елтон Джон звернувся до світової спільноти із закликом допомогти мешканцям Маріуполя.

У своєму Twitter 75-річний знаменитість опублікував допис. У ньому зірка зазначив, що відвідував це українське місто.

Артист просить світ організувати гуманітарний коридор для тисячі мешканців.

"Понад 245 тисяч українців живуть із ВІЛ, багато хто покидає домівки та залишає близьких, але, на жаль, не всі українці перебувають у межах досяжності. Я бував у Маріуполі, і моє серце розбите від того, що доступ туди ще обмежений. Повноцінний гуманітарний коридор необхідний для порятунку життів", – наголосив він.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй планує зібрати понад два млрд доларів для допомоги українським біженцям і тим, хто потребує допомоги вдома. Також вона сподівається вивезти ще певну кількість людей із заблокованого росіянами Маріуполя.

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