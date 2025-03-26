Енергетичне перемир’я під питанням: перелік об’єктів не охоплює ключові цілі ударів РФ — експерт

Експерт зауважив, що у документі відсутня конкретика щодо типів енергетичних об’єктів, які мають бути захищеними.

Оприлюднені Білим домом документи за підсумками переговорів США з Україною та Росією викликають запитання щодо ефективності анонсованого "енергетичного перемир’я".

Про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі "Київ24".

У текстах, які були представлені окремо за результатами зустрічей США з кожною зі сторін, ідентичне формулювання: "домовилися розробити заходи для реалізації домовленості президентів про заборону ударів по енергетичних об’єктах Росії та України".

Втім, як зауважує Рябцев, у документі відсутня конкретика щодо типів енергетичних об’єктів, які мають бути захищеними.

"Якщо звернути увагу, там нема того, що було об'єктами ударів чи цілями для РФ впродовж останнього місяця. Тобто немає видобувних компаній і газопідготовчих установок", — наголосив експерт.

Також залишається незрозумілим, чи включено до цієї домовленості перелік критичної інфраструктури, який президент України передав Дональду Трампу, додав він.

Нагадаємо, напередодні у Ер-Ріяд Сполучені Штати та Україна домовилися спільно розробити практичні заходи для впровадження угоди, яка передбачає заборону атак на енергетичну інфраструктуру обох країн.