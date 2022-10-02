Енергетичний шантаж, примушення до "миру" та ядерна зброя: аналітик назвав плани Путіна у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін у своїй промові від 30 вересня озвучив подальші кроки Росії у війні проти України.

Російський диктатор шантажуватиме європейську енергетичну інфраструктуру, змушуватиме Україну до "миру" на умовах РФ та загрожуватиме застосувати ядерну зброю.

Про це написав науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Олександр Баунов у статті для New York Times.

Аналітик наголосив, що Путін вкотре повторив наративи російської пропаганди та власне трактування "історії". Також російський диктатор вкотре зробив абсурдні заяви стосовно Заходу. Проте на думку Баунова, у промові Путіна було три тези, які свідчать про плани Кремля.

Перше - енергетичний шантаж виходить на новий рівень. Російський диктатор звинуватив Захід у підриві "Північних потоків". Хоча знищення газогонів вигідне насамперед Росії, адже тоді РФ не доведеться виправдовуватись за неспроможність постачати газ. Це може свідчити про те, що Росія намагатиметься атакувати енергетичну інфраструктуру Європи.

"Перетворення енергоносіїв у зброю може вийти на новий рівень, на якому не лише буде скорочуватися потік пального з Росії, а й активно зриватися поставки з інших країн", – вважає Баунов.

Друга теза - змусити Україну до "миру" на умовах Кремля. Після спроби анексії українських територій Путін заявив, що Україна повинна припинити чинити опір окупантам. Ця показуха нагадує те, що сталось напередодні повномасштабного нападу РФ на Україну, коли Путін визнав фейкові "Л/ДНР" в адмінкордонах Луганської та Донецької областей України.

"Нові погрози Путіна прозвучали після принизливого відступу з Харківської області. Ця поразка змусила Росію почати мобілізацію і оголосити про анексію окупованих територій. І дуже малоймовірно, що Україна серйозно поставиться до російських закликів до переговорів найближчим часом. Навпаки, Київ неодноразово говорив, що анексія поставить хрест на будь-яких переговорах з путінською Росією. Для українців після того, що сталося цього тижня, навіть сісти на стіл переговорів буде актом капітуляції", – зауважив експерт.