Енергетичний терор: Гуменюк розповіла, скільки ракет РФ накопичила для масованих атак

Росія накопичує ракетний потенціал для ударів по енергетиці. Станом на зараз відомо про понад 800 ракет, які зосереджені в окупованому Криму.

Про це розповіла керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"На Кримському півострові у ворога розгорнуто потужний хаб військового ресурсу, зокрема, ракети типу "Калібр" якраз там зосереджені, ракети "Онікс" також запускаються з Кримського півострову. Потенціал ворог накопичує - це очевидно. Ми говоримо про готовність понад 800 ракет у загальній кількості до використання ворогом для етапу енергетичного терору", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах поввідомляли, що Росія накопичила 800 високоточних ракет за останні вісім місяців.

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