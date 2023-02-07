Енергетичний терор провалився: полковник ЗСУ попередив про ймовірну ціль для ракетних ударів окупантів

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що енергетичний терор Росії провалився, а тому мішенню окупантів може стати транспортна інфраструктура України.

Про це він сказав в етері "Еспресо".

Владислав Селезньов наголошує, що росіяни ракетними обстрілами енергетичної інфраструктури хотіли посіяти хаос серед українців та спровокувати нову хвилю міграції за кордон, проте цього не сталось і українці просто пристосувались до відключення електрики. На думку полковника ЗСУ, окупанти ймовірно оберуть інші мішені для ракетних ударів.

"Весь світ знає, що найближчим часом Україна отримає бронетехніку, озброєння та боєприпаси. Очевидно, що все обладнання буде переміщуватися в основному залізничними шляхами. Маю припустити, що цього разу під ворожі ракетні обстріли підпадатимуть наші залізничні вузли, мости через Дніпро, якими рушатимуть українські ешелони з важливою і вкрай потрібною для ЗСУ технікою", - пояснив Селезньов.

Експерт наголошує, що зараз окупанти ймовірно накопичують запаси ракет, щоб одного дня організувати масований обстріл транспортної інфраструктури.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури

Російські окупанти від 10 жовтня 2022 року завдають масовані ракетні удари по енергетичній системі України. Загарбники водночас запускають по кілька ракет по українських містах, щоб залишити українців без тепла та електрики під час зими.

Через дії окупантів по Україні запроваджені стабілізаційні та аварійні відключення електрики.

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