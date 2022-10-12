Енергетичний терор: як три області живуть в режим жорсткої економії електроенергії

У Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областях через серйозні пошкодження запроваджують режим жорсткої економії електроенергії, йдеться в ТСН.

Львів

Львів цього тижня відчув, що таке жити в енергетичному колапсі, після першої атаки росіян зникло світло, вода та були проблеми зі зв'язком.

Не працювало вуличне освітлення і місто ввечері просто потонуло у темряві. Як тільки ж енергетики відновили зруйноване, ворог атакував вдруге. Напередодні три російські ракети влучили у дві енергетичні підстанції. Одну і ту ж атакували двічі з невеликим інтервалом, тож загалом через влучання - одразу кілька підстанцій геть зруйновано. "90% міста було без електропостачання, нам вдавалося частину міста забезпечувати водою за пониженим тиском через дизель генератори. Так само ми запускали дизельгенератори вчора", - розповідає заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Відновити звичне життя міста спробували альтернативними шляхами заживлення. Фахівці працювали без перерв і наразі їм вдалося практично неможливе - у Львові відновлено електропочатанян, але містян просять все одно економити ресурси. А ще подбати про тепло в укриттях будинків, запастися пічками та дровами на випадок нових атак російських терористів.

Що стосується електротранспорту - рух відновлено і майже 90% світлофорів уже працює. Школярі ж вчитимуться дистанційно до кінця тижня.

Системи оповіщення перевірили, кажуть, що усі справні, тож якщо вони лунатимуть, просять спускатися в укриття.

Дніпропетровщина

У Дніпрі режим тотальної економії електроенергії діє вже дві доби, бо ворог цілить саме по об’єктам критичної інфраструктури. Тільки напередодні чотири ракети атакували такі підприємства у Павлоградському та Кам’янському районах.

Серйозно пошкоджена одна з високовольтних підстанцій області. Чимало населених пунктів - без світла. Зараз тривають ремонтні роботи.

У Кривому Розі фахівці вже відновили електрику там, де вона зникла після обстрілів 10 жовтня, аби могли працювати лікарні та транспорт запровадили режим економії. Тому вуличне освітлення не вмикали ані у Дніпрі, ані за його межами. Берегти ресурси попросили і мешканців області .

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Та ворог не заспокоється, усю ніч під обстрілами був Нікополь. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та приватних осель, два підприємства, дитячі садочки, школа. Перебиті газогони та лінії електропередач. Один з запалювальних боєприпасів прилетів просто у будинок. Там поранило трьох людей, зокрема й шестирічну дитину. "Дівчинка залишилась без ніг. Ця родина зараз ушпиталина. Також рятувальники дістли з під завалів 42-річну мешканку Нікополя, вона також у тяжкому стані, знаходиться у лікарні", - розповідають рятувальники.

Тим часом в області сирени не замовкають.

Вінниця

У середмісті Вінниці не помітно, що місто увійшло в режим тотальної економії електроенергії- електротранспорт курсує у звичному режимі. Але ввечері усюди по місту вимкнуть вуличне освітлення і міська влада наполегливо просить людей вимикати зайві прилади з розеток- особливо у години пік. Напередодні у спальних районах вже були відключення світла в домівках.

Перебої зі світлом та водою в області почались після обстрілу ворожими дронами-камікадзе напередодні. Росіяни обстріляли об'єкти критичної інфраструктури у два заходи. Зранку нанесли перші удари, а коли ремонтні бригади вийшли лагодити мережі- вдарили удруге, і по людях теж - шестеро дістали поранення. У військовій адміністрації кажуть, нині 240 населених пунктів області без світла. Ось чому і ввели режим енергоекономії.

Графіку так званих віялових відключень поки нема, і невідомо чи будуть погодинні відключення в області.

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