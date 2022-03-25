Енергетики за добу повернули світло в 11 тисяч домівок в Київській та Донецькій областях

Енергетики за добу повернули світло в 11 тисяч домівок в Київській та Донецькій областях

Домівки українців були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

За минулу добу аварійні бригади повернули світло для 10,7 тисяч домогосподарств в Київській та Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.



Про це повідомили в ДТЕК Ріната Ахметова.

Загалом за минулу добу електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для 6 498 родин у Київській області.



«Електромонтерам ДТЕК Київські регіональні електромережі вдалося частково відновити електропостачання у 12 населених пунктах у трьох районах: Броварському, Баришівському та Києво-Святошинському, знеструмлені через бойові дії», - повідомили в компанії.



У Донецькій області вдалося відновити електропостачання для 4200 родин у 8 населених пунктах.



Наразі без світла лишається 690 міст та сіл в Київській та Донецькій областях.



«Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через російських окупантів», - наголосили в ДТЕК.