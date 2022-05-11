"Енергоатом" звільнив працівників ЗАЕС, які брали участь в акції "Безсмертний полк"

Держкомпанія звільнила трьох працівників за підтримку окупантів.

НАЕК "Енергоатом" звільнила трьох працівників Запорізької атомної станції які брали участь в акції "Безсмертний полк", організованій окупантами.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Троє вже колишніх працівників ЗАЕС можуть ощасливити своєю присутністю будь-яку іншу установу чи організацію. Це Кісельова Галина, котра працювала лікарем профілакторію Запорізької АЕС, Юрій Власов – працівник того ж профілакторію та Влад Лаврик – начальник відділу комерційного обліку. З атомної станції учасників влаштованої окупантами акції "Безсмертний полк" звільнено", - йдеться у повідомленні.

У заяві зазначається, що відповідні накази підписав керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"В компанії з нескінченною повагою вшановують пам’ять всіх і кожного, хто героїчно здобував перемогу над нацизмом під час Другої світової війни. Навряд чи є в Україні родина, не «обпечена» тією війною. Та передусім через повагу до наших предків і пам’яті про них Енергоатом вважає неприпустимим будь-які спільні заходи із тими, хто сьогодні вбиває українців", - підкреслили в компанії.

Нагадаємо, окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС виїжджати з Енергодара.

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