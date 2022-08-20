Енергодар отримав додаткову партію таблеток йоду на випадок аварії на ЗАЕС - мер

До Енергодара завезли додаткову партію таблеток калію йоду на випадок аварії на атомній станції.

Запорізька АЕС регулярно піддається збройним провокаціям і обстрілам з боку росіян. Тому влада міста вживає додаткових заходів безпеки.

Про це розповів мер міста Дмитро Орлов.

"В Енергодар з обласного резерву через перерозподіл доставлено 25 000 таблеток калію йодиду – препарату, що здатен захистити щитовидну залозу від накопичення радіоізотопів йоду в разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах", - зазначив він.

За словами мера, це додаткова партія до тієї, що була роздана в Енергодарі в 2019-2020 роках.

Наразі радіаційний фон на проммайданчику та безпосередньо в місті наразі відповідає нормі та не є перевищеним.

Орлов наголосив, що приймати препарат для профілактики заздалегідь не потрібно.

Отримати препарат можна буде від наступного тижня через сімейного лікаря з розрахунку 1 таблетка 0,125г на людину.

Нагадаємо, працівників ЗАЕС, які знімались у пропагандистських відео, звільнять з роботи.

Читайте також: