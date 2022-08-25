Енергодар через РФ перебуває на межі гуманітарної катастрофи: мер розповів, що відбувається у місті

Енергодар, де розташована захоплена російськими окупантами Запорізька АЕС, через обстріли загарбників вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи.

Російські окупанти вдень 25 серпня обстріляли місто Енергодар.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

За його словами, через атаку окупантів мешканці Енергодара залишилися повністю без світла й води.

Також читайте Майже в усіх окупованих населених пунктах Запоріжжя люди залишилися без води і світла - Федоров

"Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла й води. Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Станом на 14:15 стало відомо, що завдяки працівникам комунальних підприємств та фахівцям Запорізької ЗАЕС в Енергодарі почалося відновлення електропостачання.

"Після завершення цього процесу розпочнеться підключення каналізаційно-насосної станції. І наступним кроком стане відновлення роботи свердловин на питному водозаборі. Фахівці докладають максимальних зусиль, щоб виконати ці роботи найближчим часом", - додав Орлов.

Нагадаємо, 22 серпня росіяни обстріляли найбільшу теплову електростанцію України.

Читайте також: