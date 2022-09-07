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Енергодар знову під прицільним обстрілом окупантів, усе місто знеструмлене: влада звернулася до жителів

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Енергодар знову під прицільним обстрілом окупантів, усе місто знеструмлене: влада звернулася до жителів

Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Тимчасово окупований Росією Енергодар Запорізької області знову під обстрілом російської армії, внаслідок чого зникло світло по всьому місту.

За даними місцевої влади, це вже вдруге за добу Енергодар повністю знеструмлений. Через постійні обстріли невідомо, коли фахівці відновлять електропостачання.

Про це повідомляє мер міста Дмитро Орлов.

"Енергодар знову під обстрілами окупантів! Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту. Працівники комунальних та інших служб просто не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу нанівець, і треба все починати спочатку. Прогнозувати терміни відновлення електропостачання зараз неможливо", - йдеться у повідомленні.

Мер міста просить енергодарців дотримуватися правила двох стін під час обстрілів. Зробити запаси питної води та, коли з’явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не потребують приготування.

Нагадаємо, в Енергодарі вдень 6 вересня пролунав потужний вибух. Після цього повністю зникло електропостачання по місту і водопостачання. За декілька годин було частково відновлено електропостачання.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
804
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