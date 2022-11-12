Енергосистема Херсона повністю зруйнована – у ДТЕК розповіли, скільки часу займе відновлення

У ДТЕК наголосили, що на Херсонщині потрібно концентрувати всі зусилля задля швидкого відновлення електрики.

Під час окупації Херсона російські загарбники знищили всю енергетичну систему міста. На її відновлення необхідно близько місяця.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі "Суспільного".

"Зараз потрібно подивитися на ті регіони, де світла взагалі немає. Перш за все це звільнений Херсон, там де рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії", - сказав він.

За його словами, після деокупації Київської області відновлення енергосистеми зайняло 30 днів. Приблизно стільки ж часу, як очікується, триватимуть роботи і на визволеній частині Херсонщини.

"Але потрібно дивитися на характер руйнувань", - додав Сахарук.

Звільнення Херсона

Українські військові звільнили Херсон, який від березня був під окупацією росіян, 11 листопада.

Проте у Кремлі заявили, що Херсонська область залишається частиною Російської Федерації. Мовляв, всі захоплені території в результаті будуть російськими - "повернуться додому - до РФ".

За даними британської розвідки, росіяни готувалися до втечі з Херсона кілька тижнів.

12 листопада окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Херсонської області заявила про перенесення "столиці" з Херсона до Генічеська.

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