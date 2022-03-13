Енергосистема працює стабільно, потреби економити електроенергію немає – Міненерго

Виробництво електроенергії відповідає споживанню.

Не дивлячись на прицільне руйнування ворогом об‘єктів енергетичної інфраструктури, українська енергосистема працює стабільно. Потреби спеціально скорочувати споживання електроенергії немає.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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"Якщо ми говоримо про систему енергозабезпечення країни в цілому, вона стабільна. Нагадаю, що з першого дня війни наша система працює в ізольованому режимі.

Виробництво електроенергії відповідає споживанню. Ми маємо відповідні резерви у разі необхідності", - підкреслив він.

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Він також закликав всіх українців, які мають можливість, вчасно сплатити за комунальні послуги, аби підтримати спроможність підприємств енергетичного сектору й надалі забезпечувати стабільне енергопостачання.

Як повідомлялось, інформація про необхідність вимкнення світла та електроприладів - це фейк окупантів, щоб ускладнити роботу енергосистеми України. В "Укренерго" зазначили, що українцям не потрібно вимикати світло.