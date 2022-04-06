Енергоспівтовариство створило фонд для відновлення зруйнованої інфраструктури України

Донорами фонду стануть переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії і корпорації.

Енергетичне співтовариство створило фонд для відновлення в Україні зруйнованої війною енергетичної інфраструктури.

Передбачається, що донорами фонду стануть переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії і корпорації.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України, розпочатих російською військовою агресією.

Передбачається, що міністерство енергетики України буде координувати запити українських компаній на проведення відповідних відновлювальних робіт. Водночас процедуру обрання постачальників будуть реалізовувати міжнародні закупівельні агентства із досвідом у галузі енергетики.

Перевагу у закупівлях надаватимуть українським виробникам, які запропонують найвигідніше співвідношення ціни та якості, а також зможуть виконати замовлення за мінімальні строки.

Нагадаємо, міненерго поки не розглядає підвищення тарифів на газ і електроенергію.

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