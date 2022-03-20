Epic Games пожертвує Україні прибуток з нового сезону гри Fortnite

Головна мета компанії – розказати про жорстоку війну, яка відбувається прямо зараз в Україні.

Компанія Epic Games пожертвує прибуток з нового сезону Fortnite.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegrami.

"Дякую команді Epic Games за чудову ініціативу та підтримку українського народу. Приєднуйтесь до нового сезону гри, який відбудеться з 20 березня по 4 квітня", - написав Федоров.

Це найпопулярніша гра серед молоді – 400 мільйонів людей грають по всьому світу.

Головна мета компанії – розказати про жорстоку війну, яка відбувається прямо зараз та показати наслідки нападу РФ на Україну.

Нагадаємо, на Полтавщину прибула ще одна система швидкісного супутникового інтернету Starlink.

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