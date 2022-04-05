Розробник гри Fortnite зібрав 144 мільйони доларів для українців

Компанія пожертвувала прибуток з продажу гри.

Компанія Epic Games, розробник гри Fortnite, завершила збір коштів для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від бойових дій. Користувачі гри спільно з Xbox зібрали 144 мільйони доларів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"VP Epic Games надіслали всі доходи від гри Fortnite, отримані за період з 20 березня до 3 квітня, на гуманітарну підтримку українців. Дякую!

Вдалося зібрати 144 мільйони доларів США. Кошти розподілені між такими організаціями: Direct Relief, ЮНІСЕФ, Всесвітньою продовольчою програмою ООН, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та World Central Kitchen", - написав Федоров.

Нагадаємо, українські фахівці зафіксували кібератаки з Росії, які спрямовані на отримання доступу до облікових записів Telegram.

Читайте також:

Російські окупанти пошкодили в Україні 279 лікарень та 19 повністю зруйнували – Ляшко

Окупанти концентрують сили біля Харкова, щоб оточити ЗСУ в зоні ООС - Арестович

У місті Токмак медиків примушують підписувати контракти з МОЗ Росії