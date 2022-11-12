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Епіцентр боротьби за незалежність: у ЗСУ розповіли про запеклі бої на східному фронті

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Епіцентр боротьби за незалежність: у ЗСУ розповіли про запеклі бої на східному фронті

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Найактивніші бої ведуться на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де щодня ворог використовує усі види озброєння.

На східному фронті тривають найзапекліші бої, але військові ЗСУ не дають ворогу прорвати оборону.

Про це повідомив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий в ефірі єдиного телемарафону.

"Східний фронт залишається головним епіцентром боротьби за нашу незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Він найдовший за протяжністю і тут найзапекліші бої", - сказав він.

Череватий зазначив, що найактивніші бої ведуться на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де щодня ворог використовує усі види озброєння.

"Однак щодня там ворог несе величезні втрати. Наші воїни зупиняють його та не дають прорвати нашу оборону. Триває позиційна війна, іноді бувають невеликі рухи лінії оборони, але загалом оборона стоїть та не дає пройти ворогу", - резюмував речник Східного угрупування військ.

Нагадаємо, Інституті вивчення війни вважають, що російські військові більше не мають можливості утримувати правий берег Дніпра.

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