Епіцентр боїв - Бахмут, окупанти зазнають високих втрат: Міноборони про ситуацію на Донбасі

Наразі найбільші бої точаться на сході Україні, де російські окупанти намагаються наступати. Епіцентром залишається місто Бахмут в Донецькій області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Найгарячішим місцем залишається Бахмут. Таким його робить ворог. Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянка подекуди просувається", - йдеться у повідомленні представниці Міноборони.

ЗСУ не тільки обороняють місто, зауважила Маляр, а й здійснюють активні штурмові дії. "Ворог несе невиправдано високі втрати", - додала вона.

За її словами, окупаційні війська продовжують наступальні дії на Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби захисники України відбили ворожі атаки. Заступниця міністра наголосила, що цього тижня окупанти намагалися атакувати на Куп‘янському та Шахтарському напрямках. Проте українські захисники зупинили намір ворога.

У Міноборони ситуацію на фронті називають напруженою, але контрольованою.

Як повідомлялося, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що оборона Бахмута має стратегічне значення для України. За його словами, за все ця боротьба зриває плани Кремля щодо окупації Донбасу та виходу до кордонів Луганської та Донецької областей.

Читайте також: