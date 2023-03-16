Епічна битва за острів Зміїний: військова розвідка оприлюднила ексклюзивні кадри та маловідомі подробиці

Відновлення контролю над островом відкрило судноплавство з українських портів і не дозволило окупантам економічно знищити Україну.

У середу, 15 березня, в ефірі національного телемарафону відбувся показ другого фільму документальної трилогії “Військова розвідка України: на морі, у небі, на землі”, присвячений звільненню від російських окупантів острова Зміїний.

У пресслужбі військової розвідки наголосили, що у цьому фільмі вперше було продемонстровано ексклюзивні кадри десантування з вертольотів і ведення бойових дій на острові, які провели 8 травня 2022 року групи спецпризначення ГУР МОУ і “Альфа” СБУ.

Як розповів у фільмі командир підрозділу спецпризначення військової розвідки з позивним “Шаман”, найскладнішим було ухвалити рішення.

“Я називаю це “домовитися із самим собою”. Якщо вже ти із собою домовився різними видами аргументів… На той період аргументів було мінімум. Всі розуміли, що це складна операція, але ніхто не міг дати задню, тому що не знайшлося того, хто скаже ні”, - пригадував він.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив важливість звільнення острова від окупантів.

“Без відновлення контролю за островом Зміїний було неможливе будь-яке судноплавство з портів України. Без цього росіяни просто економічно би нас знищили”, - сказав він.

Ключовим епізодом битви за Зміїний стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера “Москва”, який було потоплено ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ “Нептун”.

Про відчайдушний спротив, який чинили російські окупанти на острові українським бійцям, у фільмі розповів командир однієї зі штурмових груп спецпризначення ГУР МО України із позивним “Скін”.

За його словами, на острові було чимало споруд, в яких окупанти могли сховатися, до того ж, вони не сиділи на одному місці, а постійно міняли позиції.

“Це був острів, на якому вони були не один раз. Я вам скажу, це достатньо епічна битва була…Островом оволодіти можна, якщо у вас є перевага у вогневій силі... Його просто стерли з лиця землі, вони ж потім нагнали туди купу людей, вертушок, всього решта - їх там просто помножили на нуль і все. І вони зробили жест доброї волі, скажімо так”, - розповідав боєць.

Усі вісім вертольотів, які вилітали на Зміїний, виконували вогневе ураження ракетами й висаджували групи спецпризначенців на острові, повернулися на бази неушкодженими. Але біля берегів Одещини у гирлі Дунаю російським винищувачем СУ-30 було збито морський вертоліт Мі-14, в якому, зокрема, загинув заступник командувача ВМС ЗСУ полковник Ігор Бедзай.

На Зміїний повернули український прапор: історія звільнення острова від окупантів

Нагадаємо, українські вертолітники розповіли, як у березні-травні 2022 року регулярно здійснювали вильоти до “Азовсталі” з вантажем для бійців полку “Азов” та для евакуації поранених.

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