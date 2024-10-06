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Епічний розгром російського штурму на Курахівському напрямку: відео

Епічний розгром російського штурму на Курахівському напрямку: відео

Влучання у російський танк на Курахівському напрямку / Фото: скриншот з відео

Таврійські десантники у ході одного бою спалили 2 російських танки та 6 бронемашин з піхотою.

На Курахівському напрямку десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили російський механізований штурм. 

Відео епічного розгрому опубліковане в Telegram-каналі 79-ї ОДШБр. 

Таврійські десантники у ході одного бою спалили 2 російських танки та 6 бронемашин з піхотою. Ще один ворожий танк було виведено з ладу.

У повідомленні додали, що 20 окупантів, яких кинули в атаку, вже ніколи не візьмуть до рук зброї, ще 25 — повернуться додому з інвалідністю.

“Росіяни кидають усі сили, щоб прорватись до Курахового, втрачають техніку, ідуть по трупах, щодня продовжують свої суїцидні атаки. Але розбиваються об силу і вогонь наших воїнів”, - зазначили у відділі комунікації 79-ї ОДШБр.

Епічний розгром російського штурму на Курахівському напрямку

Епічний розгром російського штурму на Курахівському напрямку

Нагадаємо, на Курахівському напрямку українські військові знищили сотні одиниць бронетехніки російської армії. Окупанти кидають великі сили на прорив до Курахового. В жовтні вже було два масовані штурм в районі села Костянтинівка.

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