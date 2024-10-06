Епічний розгром російського штурму на Курахівському напрямку: відео

Таврійські десантники у ході одного бою спалили 2 російських танки та 6 бронемашин з піхотою.

На Курахівському напрямку десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили російський механізований штурм.

Відео епічного розгрому опубліковане в Telegram-каналі 79-ї ОДШБр.

Таврійські десантники у ході одного бою спалили 2 російських танки та 6 бронемашин з піхотою. Ще один ворожий танк було виведено з ладу.

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У повідомленні додали, що 20 окупантів, яких кинули в атаку, вже ніколи не візьмуть до рук зброї, ще 25 — повернуться додому з інвалідністю.

“Росіяни кидають усі сили, щоб прорватись до Курахового, втрачають техніку, ідуть по трупах, щодня продовжують свої суїцидні атаки. Але розбиваються об силу і вогонь наших воїнів”, - зазначили у відділі комунікації 79-ї ОДШБр.

Епічний розгром російського штурму на Курахівському напрямку

Нагадаємо, на Курахівському напрямку українські військові знищили сотні одиниць бронетехніки російської армії. Окупанти кидають великі сили на прорив до Курахового. В жовтні вже було два масовані штурм в районі села Костянтинівка.

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