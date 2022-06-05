"Епідемія почалася": радник мера Маріуполя повідомив, що місто зачиняють на карантин

Поодинокі випадки вже зафіксовано.

Випадки інфекційних захворювань у Маріуполі можуть свідчити про початок епідемії.

Радник мера Петро Андрющенко під час телемарафону "Єдині новини" повідомив про першу хвилю захворювань.

Зазвичай на початку червня природньо в морі виникає холерна палочка, що нормально для Маріуполя, Азовського моря. Подолати це можна у мирний час, але не в умовах окупації росіянами.

"Все те, що потрапляє наразі в акваторію моря, все те, що потрапляє не тільки в акваторію моря, а всі ті джерела, звідки береться вода через дренаж, ми ж розуміємо - неглибокі могили дають відповідні результати, гниття сміття на вулицях - все це потрапляє у воду, в море, в джерела питної води і ризик епідемії не просто загрозливий, а він уже такого рівня, що в принципі ми фіксуємо поодинокі випадки, наскільки ми можемо фіксувати, які дозволяють казати, що епідемія в принципі почалася", - зазначив Андрющенко.

Він додав інформацію про незапланований і неприродній в літній час за відсутності аномального тепла мор риби.

"Дуже важко фіксувати причини смерті, але ми точно знаємо, що рівень смертності не знизився, а навпаки зростає. Все це каже про те, що фактично Маріуполь уже потрапив у першу фазу епідемії. І частково це підтверджують, бо наші джерела з влади підтверджують, що фактично місто зачиняють на карантин. Зараз це легкий варіант карантину, більш бюрократичний. Але я думаю, що і там уже розуміють, що епідемія пішла", - сказав він.

Щодо епідемії Андрющенко додав, що це може бути холера, банальна епідемія дизентерії, а також будь-яка вірусна епідемія, пов'язана зі шлунковим трактом.

"Тобто як наслідок антисанітарії це може виникнути. Але найстрашніше, що навіть така начебто банальна річ як дизентерія в нинішніх умовах непрацюючої медичної системи, відсутності ліків, відсутності лабораторій, відсутності всього того, до чого ми звикли, відсутності вакцин у Маріуполі, навіть така банальна штука як епідемія дизентерії може призвести до десятків тисяч загиблих. Тут навіть і холери не треба очікувати. А якщо холера - то взагалі наслідки дуже складно прорахувати", - зазначив Андрющенко.

Як повідомлялося, у Маріуполі російські окупанти з танка впритул розстріляли цивільні будинки заради відео. 2 червня, під завалами дістали шість тіл загиблих. Тіла загиблих вивезли до братської могили в селі Виноградне.

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