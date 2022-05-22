Епідемії інфекційних хвороб та масові отруєння: Маріуполь - на межі епідемічної та екологічної катастроф

Епідемії інфекційних хвороб та масові отруєння: Маріуполь - на межі епідемічної та екологічної катастроф

Ситуація в Маріуполі надзвичайно складна. Місто - на межі епідемічної та екологічної катастроф.

У Маріуполі виникла висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікобактерій туберкульозу та інших збудників хвороб, які могли бути у померлого, у водопровідну систему, підземні джерела та у річки з морем.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Упродовж майже трьох місяців захоплення та окупації міста жителі ховали вбитих рашистами рідних та сусідів на подвір'ях біля будинків, що перебувають поряд з комунікаціями водопостачання та водовідведення. Могили переважно не дуже глибокі - майже на поверхні. Після запуску пошкоджених систем водопостачання, вода вилилася на поверхню землі та почала розмивати стихійні поховання", - зазначила Денісова.

Омбудсменка пояснила, через те, що фільтраційні системи та насосні станції для перекачування каналізаційних стоків також пошкоджені окупантами, питна вода змішується зі стоками з каналізації й стає непридатною для споживання.

Окрім цього, росіяни перетворили Маріуполь на сміттєзбірник, через неможливість вивезення побутове сміття вони почали викидати його поряд з будинками. Частина сміття затоплена водою з пошкоджених труб водопостачання та від дощів, що призводить до росту патогенних бактерій, які потім потрапляють до ґрунтових вод, річок та моря.

"Це загрожує масовими отруєнням та епідемією інфекційних хвороб для маріупольців, а наслідки для довкілля будуть проявлятися роками не лише в Україні, а й за її межами", - наголосила Денісова.

Вона закликає Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ до України врахувати ці факти геноциду та порушень прав людини Росії в Україні.

Як повідомляли раніше у міськраді Маріуполя, відродити місто найближчим часом неможливо. Російські війська знищили Маріуполь повністю. Щоб відбудувати його - потрібен час і ресурси.

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